Bugaboo gekocht door Amerikaanse investeerder

De Nederlandse kinderwagenproducent Bugaboo is overgenomen door de Amerikaanse investeerder Bain Capital. Dat heeft het bedrijf vrijdag bekendgemaakt. Hoeveel betaald is voor de overname willen de partijen niet zeggen.

Eind oktober werd al bekend dat het in Amsterdam gevestigde Bugaboo op zoek was naar nieuwe eigenaren. Na jarenlange strijd over de koers van het bedrijf besloten de twee oprichters Max Barenbrug en Eduard Zanen hun aandelen te verkopen. De ruzie liep eerder zo hoog op dat Zanen zijn bedrijfspartner voor de rechter sleepte.

Het hoofdkantoor van Bugaboo blijft in Amsterdam. De huidige directie blijf aan onder de nieuwe eigenaar en Barenbrug houdt zijn rol als designbaas. Zanen was volgens een woordvoerder al langer niet meer betrokken bij de werkzaamheden van het bedrijf.

Bugaboo begon in 1994 en produceert inmiddels 200.000 kinderwagens die wereldwijd verkocht worden. Bij het bedrijf werken ruim 1300 mensen in meer dan vijftig landen. Bugaboo zette in 2016 zo’n 160 miljoen euro om. Winstcijfers zijn niet openbaar.