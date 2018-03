Verpleger-geestelijkekrijgt in België 27 jaar cel voor 5 moorden

De Belgische verpleger en geestelijke Ivo Poppe, bekend als de ‘diaken des doods’, heeft een celstraf van 27 jaar gekregen. Het assisenhof in Brugge legde hem die straf donderdag op. Poppe kan over vijf jaar een verzoek indienen om voorwaardelijk vrij te komen. Hij was woensdag al schuldig bevonden door een volksjury aan vijf moorden. Poppe (61) vertelde eind 2013 aan een psychiater dat hij bij tientallen mensen euthanasie had gepleegd. Omdat onduidelijk is om hoeveel en om welke slachtoffers het gaat, oordeelde de jury alleen over de bekende gevallen. Poppe zit sinds mei 2014 in de cel. (ANP)