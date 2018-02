Belangrijkste prijzen IFFR naar ruwe Chinese film en Deense thriller

De Hivos Tiger Awards, de hoofdprijs van Internationaal Film Festival Rotterdam, is gewonnen door het Chinese The Widowed Witch, publieksfavoriet is de Deense thriller The Guilty. De tendens, vrijdag bij de prijsuitreiking: IFFR kiest voor duidelijke winnaars en verliezers, de Rotterdams Tijgercompetitie wordt toegankelijker.

Zo ging de ‘Special Jury Award’ (10.000 euro) – tweede prijs van de Tijgercompetitie – naar The Report on Sarah and Saleem, een film die ook in de top tien van publieksfavorieten staat. In deze Romeo-en-Julia-voor-volwassen blijft overspel van een Israëlische vrouw en Palestijnse man niet lang geheim, hoe stiekem ze ook doen.

Diezelfde film won tevens de Hubert Bals Award van 10.000 euro voor films die mede door dit filmfonds van IFFR zijn geproduceerd. Smeerde Rotterdam vroeger zijn prijzen en prijsjes zo breed mogelijk uit om iedereen blij te maken, onder directeur Bero Beyer lijkt concentratie en impact het devies.

Het Rotterdams filmfestival heeft ook een markt voor filmmakers die zoeken naar financiering. Lees ook: Speeddaten voor filmmakers op IFFR

Direct na zijn aantreden renoveerde Beyer de Tijgercompetitie, IFFR’s hoofdcompetitie voor debutanten en tweede films. Want een Rotterdamse Tijger had internationaal nauwelijks status. Met achttien tot twintig veelal introverte filmschoolprobeersels was de competitie toen aselectief. De jury mocht bovendien niet één, maar drie winnaars met elk 15.000 euro verblijden.

Onder Beyer is de Tijgercompetie tot acht titels ingekrompen, met één hoofdprijs van 40.000 euro. Dit jaar oogt de selectie zowel sterker als toegankelijker: winnaar The Widowed Witch is een ruwe ‘China Noir’ vol galgenhumor waarin een weduwe besluit haar ‘boze oog’ te gelde te maken als sjamaan wanneer haar derde echtgenoot sterft bij een ongeval in een vuurwerkfabriek.

Publieksprijs

IFFR’s Publieksprijs (10.000 euro), voorheen in het buitenland gezien als enige prijs die er echt toe doet in Rotterdam, gaat naar de voortreffelijke thriller The Guilty van de Deens debutant Gustav Möller, die tevens de prijs van IFFR’s Jeugdjury won. The Guilty was vorige week ook publieksfavoriet van het Amerikaanse Sundance Festival. Had distributeur September Film The Guilty niet halverwege het festival al op de kop getikt voor een bioscooprelease, dan was hij wellicht ook aan de haal gegaan met de VPRO Big Screen Award. Naast 30.000 euro verdient de winnaar daarvan een uitzending op tv en een bioscooprelease.

Lees ook deze column van Coen van Zwol over The Guilty: Een Deense Hitchcock, net van de Filmacademie

Zo’n bioscooprelease heeft The Guilty dus niet meer nodig: het bleef bij bij een eervolle vermelding omdat de jury van de Big Screen Award „op een instinctievere manier” iets meer was geraakt door Nina van de Poolse debutante Olga Chajdas. Nina, zowel visueel als verhalend wat soft van focus, is een film die halverwege zijn draai vindt. Een vreugdeloos, kinderloos echtpaar vermoedt een geschikte draagmoeder in de vrijgevochten lesbienne Magda. Amoureuze complicaties volgen.

De KNF-Award voor Nederlandse films en co-producties gaat naar Zama, een beeldschone, mysterieuze evocatie van een koloniale realiteit met mores en regels die wij nog maar half begrijpen, van de Argentijnse meester Lucrecia Martel.

De NETPAC Award voor beste Aziatische première is voor Nervous Translations, een semi-autobiografische Tijgerkandidaat over een stil, eenzaam Filippijns meisje anno 1987.

Een nieuwe prijs, The Found Footage Award voor origineel gebruik van archiefbeelden, gaat naar The Train of Shadows, die stokoude Lumièrefilms verbindt met modern smartphonegebruik.