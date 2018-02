Aantal asielaanvragen in Europa fors gedaald

In 2017 vroegen minder mensen asiel aan in de Europese Unie, Noorwegen en Zwitserland dan een jaar eerder. Vorig jaar ontvingen de 28 EU-lidstaten, Zwitserland en Noorwegen bijna 707.000 asielaanvragen. Dat is 43 procent minder dan in 2016, blijkt uit gegevens van het Europees Ondersteuningsbureau voor Asielzaken (EASO). Er werd wel nog vaker asiel aangevraagd dan voor het losbarsten van de vluchtelingencrisis in 2015.

De meeste aanvragen werden voor het vijfde jaar op rij door Syriërs gedaan (ruim 98.000), gevolgd door Irakezen, Afghanen en Nigerianen, goed voor elk meer dan 40.000 aanvragen.

Turkije-deal

Van alle aanvragen werd ongeveer 40 procent gehonoreerd. Een jaar eerder was dat nog 57 procent. Die daling komt mede doordat het aantal aanvragen uit landen met een hoge erkenningsgraad, als Syrië en Eritrea, daalde. Er werden juist meer beslissingen genomen over aanvragen van asielzoekers uit landen met een lage erkenningsgraad, zoals Afghanistan, Nigeria en Pakistan.

Reden voor de daling van asielaanvragen is vooral dat het aantal mensen dat via niet-reguliere migratie zijn toevlucht zocht in Europa, bijvoorbeeld via bootjes, is afgenomen. In 2015 kwamen nog zo’n twee miljoen mensen aan, op de vlucht voor oorlog of economische tegenspoed in het thuisland. In 2016 nam dat aantal al af naar 363.504, om nu verder te dalen naar 171.635, bleek eerder uit cijfers van de Internationale Organisatie voor Migratie.

Volgens EU-commissaris Dimitris Avramopoulos (Migratie) tonen de cijfers aan dat Europa op het goede spoor zit. Daarmee doelt hij mede op de Turkije-deal en de afspraken die werden gemaakt met de facties in Libië. Het aantal mensen dat de Middellandse Zee-route koos, nam daardoor sterk af.