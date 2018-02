Willem II naar laatste vier in de beker

Willem II heeft de halve finale van het toernooi om de KNVB-beker bereikt. In de kwartfinale versloeg de ploeg in Tilburg Roda JC na strafschoppen. In de reguliere speeltijd werd het 2-2. Het succesje komt als geroepen voor Willem II. In de eredivisie staat de Tilburgse club veertiende.

Willem II was de bovenliggende partij in de eerste helft. Toch kwam Roda op voorsprong. In de 37ste minuut hing Willem II-speler Fernando Lewis aan de arm van Jannes Vansteenkiste van Roda. Die ging neer in het strafschopgebied en kreeg een penalty. Simon Gustafson keek rustig waar de keeper heenging en schoof de bal het doel in. Vlak daarna stond het alweer 1-1. Bartholomew Ogbeche kopte de bal langs Roda-keeper Jurjus.

Veerkracht

In de tweede helft kwam Roda vlug opnieuw op voorsprong. Donis Avdijaj brak op links door de verdediging en krulde de bal prachtig in de rechterbovenhoek. Maar Willem II toonde veerkracht. In de 62ste minuut schoot Kostas Tsimikas met een vrije trap de 2-2 binnen.

Roda leek in de reguliere speeltijd alsnog de winst binnen te halen. Een treffer werd echter afgekeurd nadat de videoscheidsrechter hands constateerde in aanloop naar de aanval die leidde tot de goal.

In de verlenging scoorden Roda en Willem II niet en dus moesten strafschoppen beslissing brengen. Willem II schoot alle vijf penalty’s raak, Roda JC miste de laatste.

De andere ploegen die zich geplaatst hebben voor de halve finale zijn FC Twente, AZ en Feyenoord.