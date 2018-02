Eerste hulp bij overdosis

De Amerikaanse gezondheidszorg bezwijkt haast onder de opiatencrisis. In 2016 stierven 64.070 Amerikanen aan een overdosis, ruim 20 procent meer dan een jaar daarvoor. Eerst waren het vooral pijnstillers, nu goedkope heroïne en nog sterkere middelen. Zo verdubbelde het aantal drugsdoden door fentanyl in 2016 tot ruim 20.000. Ambulancemedewerkers zijn vaak de eersten die ter plaatse arriveren en de slappe, schijnbaar levenloze slachtoffers van een overdosis aantreffen: hangend over autosturen, in wc’s van fastfoodrestaurants, in portieken, in verloederde panden of juist in chique villa’s.