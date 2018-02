Voorzitter Amnesty International Turkije toch niet vrijgelaten

De voorzitter van Amnesty International in Turkije Taner Kilic is woensdagavond toch niet vrijgelaten. De rechtbank in Istanbul bepaalde woensdag dat Kilic, die in juni werd opgepakt op verdenking van lidmaatschap van een terroristische organisatie, zijn proces in vrijheid mocht afwachten.

De openbaar aanklager is tegen dat vonnis in beroep gegaan, laat de directeur van Amnesty International in Europa op Twitter weten. Ze schrijft: “Hoewel de advocaten niet op de hoogte zijn gesteld van een formeel besluit, heeft de gendarmerie laten weten dat er een arrestatiebevel tegen hem is uitgevaardigd.” Kilic moet later donderdag voor de rechter verschijnen. Het is niet bekend of er nieuwe aanklachten tegen hem zijn.

ByLock

Volgens de openbaar aanklager zou Kilic de versleutelde berichtendienst ByLock hebben geïnstalleerd, een app die ook wordt gebruikt door aanhangers van de geestelijk leider Fethullah Gülen. De Turkse regering houdt Gülen, die in ballingschap in de Verenigde Staten woont, verantwoordelijk voor de couppoging van juli 2016. Kilic ontkent de beschuldigingen aan zijn adres. Amnesty International zegt dat er geen sporen van een mogelijke download van Bylock te vinden zijn op de telefoon van de voorzitter.

Een maand na de arrestatie van Kilic werden ook de directeur van Amnesty in Turkije, Idil Eser, en zeven andere Turkse mensenrechtenactivisten opgepakt. Zij zijn voorwaardelijk vrijgelaten. Volgens Amnesty International probeert Turkije op deze manier “critici het zwijgen op te leggen”.

In Europa is veel kritiek op de arrestaties. Zo liet de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Sigmar Gabriel eerder weten zich ernstige zorgen te maken over de ontwikkelingen.