Vijf Nederlandse bedrijven op lijst wegens zaken in nederzettingen

De VN-Hoge Commissaris voor de Mensenrechten onderzoekt vijf Nederlandse bedrijven die actief zijn in bezet Palestijns gebied. De vijf bedrijven maken deel uit van een grotere groep van 206 organisaties, waarvan het grootste deel zich in Israël of in Joodse nederzettingen bevindt. Dit meldt de VN-instelling woensdag in een rapport. Het is niet bekendgemaakt om welke bedrijven het gaat. De lijst volgt op een resolutie, ingediend door Pakistan, die de mensenrechtencommissaris oproept tot het samenstellen van een database van bedrijven die zich met „de opbouw, ontwikkeling of het onderhoud van Israëlische nederzettingen” bezighouden. De Israëlische VN-vertegenwoordiging heeft het rapport in een eerste reactie als „fundamenteel onrechtmatig” bestempeld. (NRC)