Vijftien maanden cel voor seksueel dierenmisbruik

Een 41-jarige man uit Den Burg heeft donderdag een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van vijftien maanden gekregen voor seksueel misbruik van drie lammeren en een schaap. De rechtbank in Alkmaar legde de man ook een ‘weilandverbod’ van drie jaar op. Experts vinden het een zware straf.

Het misbruik vond in 2016 en 2017 plaats op Texel. Afgelopen augustus werd de 41-jarige Texelaar aangehouden bij een alcohol- en drugscontrole. Hij bleek met harddrugs op achter het stuur te zitten en had meerdere injectiespuiten met veterinair glijmiddel bij zich. Bij hem thuis vond de politie nog meer injectiespuiten, evenals latex handschoenen en condooms. Ook trof de politie een paar sokken aan met daarop DNA-sporen en een haar van een schaap. Er bleek ook een match tussen het DNA van de man en spermasporen die bij de misbruikte dieren waren gevonden.

Dieren gebruikt voor ‘botvieren van lusten’

Volgens de rechter heeft de man bij de dieren pijn en letsel veroorzaakt. Hij ging op een “zeer georganiseerde wijze te werk” en heeft de dieren “kennelijk gebruikt als gebruiksvoorwerpen voor het botvieren van zijn lusten”. De rechtbank stelt dat de man zich “op geen enkele wijze” heeft bekommerd om het welzijn van de dieren. De man heeft het misbruik altijd ontkend.

Het ‘weilandverbod’ betekent dat de veroordeelde dierenbeul drie jaar lang tussen zonsondergang en zonsopgang niet in de buurt van vee mag komen. Hij is ook bestraft voor bij hem thuis gevonden wapens en munitie. Het Openbaar Ministerie had een onvoorwaardelijke celstraf van achttien maanden geëist.

‘Celstraf extreem hoog’

Iaira Boissevain, advocaat en docent dierenrecht aan de Universiteit Utrecht, vindt de strafmaat opvallend: “Dit is aanzienlijk.” Hans Baaij van belangenorganisatie Dier&Recht noemt de straf “extreem hoog” en zegt dat hij ervan staat te kijken. Boissevain hoopt dat rechters door deze uitspraak vaker zullen kiezen voor zwaardere straffen bij dierenmishandeling. De docent dierenrecht wijst op een zaak waarbij een man een kat een half jaar lang ernstig mishandelde: “Hij kreeg slechts tachtig uur werkstraf, waarvan veertig voorwaardelijk.”

Het is volgens Boissevain ook bijzonder dat de 41-jarige Texelaar werd betrapt: “Dat komt niet vaak voor. Zo lopen er nog verschillende paardenbeulen vrij rond.” Wel vraagt zij zich af hoe het opgelegde gebiedsverbod in deze zaak zal worden gehandhaafd. Ook vindt Boissevain het “niet logisch” dat de man overdag wél bij vee in de buurt mag komen. “Ik ben bang dat dit niet afdoende zal zijn.”