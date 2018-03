Vraag en aanbod is juist het probleem

Verengelsing is een kwestie van vraag en aanbod, is de mening van Marc van Oostendorp (Brieven, 30/1). Een reactie op Bas Heijne die het Nederlands koesterde in zijn column.

Oostendorp schrijft dat het niet zomaar een modegril is, maar een teken dat de universiteiten deze populaire cultuur omarmen. Maar moeten we juist daar niet eens tegen opstaan. Hoe de universiteit inmiddels afhankelijk is geworden van de markt.

In de wetenschap zou het van waarde moeten zijn onderzoek en onderwijs goed te doen. Het uitsluitend kijken naar vraag en aanbod heeft niet tot gevolg dat de kwaliteit hoger wordt. Is het niet tragisch dat Oostendorp als voorbeeld noemt dat het juist Wilders is die vaak een tweet verstuurt in het Engels? Was dat niet exact wat Heijne bedoelde?

Marktwerking (vraag en aanbod) hoort niet thuis op plaatsen die daar niet voor bedoeld zijn. Universiteiten en de zorg, waar mensen werken die uitstekend zijn opgeleid en prima zelfstandig functioneren, hoeven niet met elke trend mee te gaan. De markt kent geen moraal, is niet voor niets een steeds vaker terugkerend gezegde.