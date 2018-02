Verdubbeling winst bij Shell in jaar van veranderingen

Shell heeft dankzij stijgende olieprijzen, kostenbesparingen en een grotere productie de jaarwinst meer dan verdubbeld. Over 2017 bedroeg het resultaat 15,76 miljard dollar (12,7 miljard euro).

In de laatste drie maanden van het jaar werd een winst geboekt van 4,3 miljard dollar en dat overtreft de verwachtingen van financieel analisten. Die gingen gemiddeld uit van een winst van 4,1 miljard in het vierde kwartaal. Het dividend blijft 1,88 per aandeel, zo maakte Shell donderdagochtend ook bekend.

De omzet kwam uit op bijna 312 miljard dollar (252 miljard euro), tegen 240 miljard dollar in 2016.

Verkoop bedrijfsonderdelen

Bestuursvoorzitter Ben van Beurden benadrukte donderdag de „sterke financiële prestaties” van een bedrijf in een jaar dat hij „een jaar van transformatie” noemde. Shell lanceerde eerder een groot desinvesteringsprogramma van in totaal 30 miljard dollar. Tot de verkoop van bedrijfsonderdelen was besloten na de grote overname van British Gas in 2015, waardoor de schuldpositie van het concern flink was gestegen.

De Shell-divisie ‘downstream’ – raffinage, petrochemie en verkoop – boekte vorig jaar een winst van 9,1 miljard dollar, een stijging van een kwart ten opzichte van 2016. Bij ‘upstream’ – de winning van olie en gas – bedroeg het resultaat 3,1 miljard dollar. Die divisie haalde in 2016 nog een negatief resultaat van 2,7 miljard dollar. De gasdivisie boekte een winst van 5,3 miljard dollar, ruim 40 procent meer dan vorig jaar.

De olieprijs staat momenteel op bijna 70 dollar per vat. Een jaar geleden was dat nog minder dan de helft. In bijna heel 2017 gaf de olieprijs een stijgende lijn te zien.

Hoorzitting gasdossier

Om tien uur donderdagochtend geeft Van Beurden in Londen een toelichting op de jaarcijfers. Mogelijk reageert hij op de publicitaire storm waarin het concern deze week in Nederland verzeild raakte. Via een publicatie in dagblad Trouw werd bekend dat het bedrijf vorig jaar de aansprakelijkheid voor de NAM heeft ingetrokken, omdat de gaswinningsdochter inmiddels een eigen jaarverslag publiceert. Zowel in Groningen als in politiek Den Haag werd dit door velen gezien als een voorbode de verantwoordelijkheid voor de aardbevingsschade te ontlopen. Later gaf Shell de garantie borg te staan voor de verplichtingen van de NAM. Op donderdag vindt naar aanleiding van de intrekking van de aansprakelijkheid in de Tweede Kamer een hoorzitting plaats. Daarvoor zijn de topmensen van Shell Nederland, ExxonMobil Benelux en NAM uitgenodigd.

Gas was jaren een gezamenlijke winstbron. Door de kolossale schade hebben de staat en de NAM, deels in handen van Shell, nu een meer conflictrijke relatie. Lees ook: Gevecht om verdelen kosten is begonnen

Olievondst in de Golf van Mexico

Aan de vooravond van de presentatie van de jaarcijfers maakte Shell woensdag bekend een olievondst in de Golf van Mexico te hebben gedaan. De bron, genaamd Whale, is voor 60 procent van Shell en 40 procent van Chevron en zou volgens de bedrijven een „potentieel grote” olievoorraad bevatten.