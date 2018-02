Verdachte vast voor fatale vechtpartij Rotterdam

De politie heeft een man aangehouden die mogelijk betrokken is bij de dood van de 32-jarige Jip Jurg. De 27-jarige Schiedammer meldde zich zelf bij de politie, nadat er een oproep was uitgedaan.

Jurg raakte in de nacht van vrijdag op zaterdag in Rotterdam betrokken bij een vechtpartij. Dat was rond 03.30 ‘s nachts. Hij had daarvoor een café bezocht en een feest bij het Internationaal Film Festival Rotterdam, samen met een vriend. Na de vechtpartij stapte Jurg in een taxi. Op zondag werd hij door zijn vader dood in zijn woning aangetroffen. Volgens de politie is Jurg overleden aan inwendig letsel.

Wat de rol van de man is die nu is aangehouden, heeft de politie niet bekendgemaakt. Verder is de politie nog op zoek naar de taxichauffeur die Jurg naar huis heeft gebracht en andere getuigen. Er zijn twintig rechercheurs op de zaak gezet.