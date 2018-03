Ryanair bouwt ‘brexitclausule’ in voor zomer 2019

Luchtvaartmaatschappij Ryanair heeft voor tickets voor vluchten vanaf zomer 2019 een ‘brexitclausule’ ingebouwd. Het bedrijf waarschuwt klanten dat de tickets vanaf dan niet geldig zullen zijn als het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie tegen die tijd geen nieuwe afspraken hebben gemaakt over vliegrechten, nu vastgelegd in het ‘Open Skies’-verdrag. Een woordvoerder van Ryanair licht aan NRC per e-mail de afwegingen toe: „Als er geen vervanging komt van ‘Open Skies’, zullen we per 1 april 2019 wijzigingen van onze algemene voorwaarden of de reizen naar en van het VK moeten overwegen.” (NRC)