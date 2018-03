Een van de gerechten die altijd op tafel komt als je thais eten bestelt of in een restaurant eet, is toch wel kip cashew. Ook thuis heb ik wel eens getracht dit te maken, maar het smaakt nooit ‘zoals de echte’. Dus ik ben erg in mijn nopjes met dit nieuwe recept, al moet ik daar wel voor frituren. Gelukkig kan dat ook in een wokpan.

Meng de ingrediënten voor de saus. Breng de kip op smaak met zout en bestrooi rondom met tempurabloem. Verhit de olie in een wok tot 180 graden. Frituur de gedroogde chilipepers 30 tot 45 seconden; zorg dat ze niet barsten. Laat uitlekken. Frituur de kip 4 minuten in 2 batches; laat tussendoor de olie weer op temperatuur komen.

Laat uitlekken en bewaar 2 eetlepels olie in de wok. Bak zachtjes de knoflook in de wok. Voeg na 1 minuut de ui toe en fruit transparant. Voeg de gefrituurde kip en chili’s, de cashewnoten en de saus toe en roer tot alles is bedekt met saus. Blijf verwarmen tot de kip gaar is. Roer de bosui door de kip en breng op smaak met witte peper en zout. Besprenkel met sesamolie en serveer direct.