Levenslang voor aanslag Istanbul

Drie Syriërs moeten de rest van hun leven de gevangenis in wegens betrokkenheid bij de zelfmoordaanslag in Istanbul begin 2016. Een rechtbank in de Turkse stad sprak dat vonnis woensdag uit, meldt het Turkse staatspersbureau Anadolu. Bij de aanslag kwamen dertien toeristen om het leven, onder wie twaalf Duitsers. De aanslag, op 12 januari 2016, vond plaats in het toeristische hart van Istanbul. De Turkse autoriteiten lieten korte tijd later weten dat de zelfmoordenaar een 28-jarige Syriër was, die als migrant ongemerkt Turkije binnen was gekomen. Hij zou banden hebben gehad met terreurbeweging Islamitische Staat. (NRC)