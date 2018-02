Stedelijk Museum ontvangt miljoen euro van Jaap Harten

Het Stedelijk Museum Amsterdam heeft een legaat van 1 miljoen euro ontvangen van de in december overleden schrijver Jaap Harten. Dat heeft het museum donderdag bekendgemaakt.

Auteur Jaap Harten.

Foto Stedelijk Museum Amsterdam



Interim-directeur Jan Willem Sieburgh zegt in een persbericht dat het museum een goede bestemming voor de gift zal zoeken. Ook zegt hij: „Dit legaat is een schitterend geschenk en laat zien hoe krachtig de reputatie van het museum is, en hoe verbonden mensen zich ermee voelen.”

Jaap Harten (1930-2017) schreef diverse poëziebundels en romans. De roman die hem bekendheid gaf was De getatoeëerde Lorelei (1968), over een aantal verschoppelingen in het vooroorlogse Duitsland van Hitler.

Samen met zijn partner Oskar Lens (1930-2017) richtte de schrijver in 1998 het Jaap Harten Fonds op. Die stichting ondersteunt projecten in de Nederlandse kunst en letteren. Het fonds richt zich in het bijzonder op auteurs en uitgevers van (auto)biografieën en bezorgers van correspondentie. Eerder steunde het fonds al verschillende publicaties van het Stedelijk.