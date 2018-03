Kooiman en Tauber winnen Alternatieve Elfstedentocht

Erik Jan Kooiman heeft met een lange solo de zege gepakt in de Alternatieve Elfstedentocht. Op de Weissensee in Oostenrijk reed de 31-jarige marathonschaatser uit Ammerstol lange tijd alleen aan kop en zag in de slotfase Bart Mol dichtbij komen. Na 200 kilometer hield hij op de finish een twintigtal seconden over. Frank Vreugdenhil eindigde als derde. Bij de vrouwen ging de zege naar Anne Tauber. De 22-jarige Friezin reed in de slotkilometers weg bij Iris van der Stelt en finishte solo. Elma de Vries kwam als derde over de streep. Voor Tauber, vorig jaar tweede, is het de eerste grote zege op de schaats. (ANP)