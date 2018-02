Russische ex-gouverneur krijgt acht jaar cel voor corruptie

Een liberale oud-gouverneur in Rusland is veroordeeld tot acht jaar cel. Dat meldt persbureau Reuters op basis van Russische media. Nikita Belych heeft volgens de Russische rechter steekpenningen aangenomen van een zakenman, maar ontkent de beschuldigingen.

Belych is de voormalig gouverneur van de regio Kirov, op zo’n duizend kilometer van Moskou. Dat hij als liberaal politicus gouverneur kon worden van die regio was al opvallend. Hij is ook oud-leider van de Unie van Rechtse Krachten, waartoe onder meer de vermoorde politicus Boris Nemtsov behoorde. De huidige Russische oppositieleider Aleksej Navalny was ooit adviseur van Belych.

In 2016 werd Belych opgepakt. Zijn arrestatie werd prominent getoond op de Russische staatstelevisie. Belych zat in een duur restaurant in Moskou met 400.000 euro voor zich. Met een uv-lamp werden de handen van Belych beschenen om aan te tonen dat hij de biljetten had aangeraakt.

De advocaten van Belych zeiden dat hij het geld niet voor zichzelf aannam. De gift was bedoeld voor een programma om de hoofdstad van de regio op te knappen.

Oppositie

Of Belych al dan niet corrupt was, was niet het belangrijkste, schreef onze Rusland-correspondent Steven Derix in 2016.

“Bestuurders van de statuur van Belych komen daar normaal gesproken mee weg. De belangrijkste vraag in de Russische media was daarom niet de vraag of de gouverneur van Kirov iets te verwijten viel, maar waarom hij werd aangepakt. [...] De afgelopen maanden voerde het Kremlin een systematische campagne tegen de liberale oppositie. [...] En voor het geval u de boodschap van het Kremlin nog niet begrepen had: de Russische oppositie is dus net zo corrupt als de rest.”

Tegenstanders van het Kremlin, worden vaker een hak gezet. In december kreeg de voormalig minister van Economische Zaken Alexandr Oeljoekajev acht jaar cel vanwege het aannemen van steekpenningen.

De baas van het Russische oliebedrijf Rosneft, een vertrouweling van Poetin, overhandigde Oeljoekajev een koffer met twee miljoen dollar. Oeljoekajev zegt erin geluisd te zijn. Hij dacht dat de koffer wijn bevatte.