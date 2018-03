OM eist 30 jaar cel tegen gevluchte tbs’er na dubbele moord

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dertig jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen René de L. De 48-jarige man wordt ervan verdacht met voorbedachten rade twee mensen te hebben omgebracht. Op 23 maart 2017 werden de 71-jarige Benny Peters uit Arnhem en Willy van den Heuvel (73) dood aangetroffen in een voormalig hotel in Arnhem. Twee dagen later werd De L., gevlucht uit een tbs-kliniek, aangehouden op basis van DNA-materiaal. Hij werd al tien jaar behandeld in een kliniek in Almere na een poging tot moord. Als onderdeel van de behandeling deed De L. onbegeleid werk buiten de kliniek. (NRC)