‘Luchtmacht was te onzorgvuldig bij vervoer van chemische stoffen’

Bij de Nederlandse luchtmacht zijn er in het verleden te veel risico’s genomen bij het vervoeren van gevaarlijke stoffen, zoals zuurstofflessen, chemische stoffen en lithiumbatterijen. Dat berichtte Nieuwsuur woensdagavond, op basis van een intern Defensierapport dat in mei 2017 is verschenen. Sommige goederen die helemaal niet door de lucht mogen worden vervoerd, gaan toch het vliegtuig in. In andere gevallen gaat het om fouten bij de verpakking, etikettering of registratie van het vervoer. Het gaat om vervoer binnen Nederland, maar ook naar en van missiegebieden. Volgens het ministerie van Defensie werd er met het onderzoek begonnen nadat er tussen 2013 en 2016 meldingen waren gedaan over „onregelmatigheden bij het vervoer van gevaarlijke stoffen”. (NRC)