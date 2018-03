Zuid-Holland verscherpt toezicht na ongelukken Esso en Shell

De provincie Zuid-Holland wil meer toezicht gaan houden en meer gaan handhaven om nieuwe incidenten bij risicovolle bedrijven als Esso en Shell te voorkomen, is donderdag bekend geworden. Bij beide bedrijven in industriegebied de Botlek waren vorig jaar ongelukken, die volgens de provincie ontstonden door menselijke fouten.

Zuid-Holland richt zich vooral op grote risicobedrijven die actief zijn in de chemie, zoals raffinaderijen. Ook bedrijven die zich bezighouden met op- en overslag van tanks krijgen meer aandacht. De afgelopen jaren is volgens de provincie geïnvesteerd in verscherpt toezicht en dit wordt nog verder uitgebreid. Er zullen vaker onaangekondigde en aangekondigde controles gaan plaatsvinden. Ook wordt “gewerkt aan het actualiseren en actueel houden van vergunningen”.

Brand door kortsluiting

Afgelopen juli ging het mis bij Shell in Pernis. De olieraffinaderij werd grotendeels stilgelegd nadat er brand was uitgebroken, die was ontstaan door kortsluiting in een elektrisch schakelstation. Twee dagen later was het opnieuw raak: toen ontstond lekkage in een leiding van een Shell-fabriek. Door corrosie lekte er een aanzienlijke hoeveelheid waterstoffluoride uit een leiding. Het treinverkeer werd stilgelegd en ook wegen in de omgeving werden afgesloten.

De locatie van Shell in Pernis:



In augustus 2017 volgde een incident bij Esso in de Botlek, dicht bij Rotterdam. Bij een brand in een fabriek kwam veel roet vrij, die neersloeg in de directe omgeving. Volgens een provinciewoordvoerder blijkt uit onderzoek dat in alle gevallen de procedures “niet gevolgd” werden. Zuid-Holland stelt dat “de incidenten bij Shell en Esso van afgelopen zomer laten zien dat zowel de reeds ingezette als de voorgestelde aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn”.

‘Nadere maatregelen nodig’

De provincie benadrukt dat Shell en Esso allebei “nadere maatregelen” moeten nemen om nieuwe incidenten te voorkomen. “Beide bedrijven zijn gehouden aan het binnen termijnen nakomen van deze maatregelen”, schrijft de provincie. Gebeurt dit niet, dan kan de provincie boetes opleggen.

Op last van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Esso het deel van de fabriek waar brand uitbrak, stilgelegd. De fabriek mag pas weer volledig open wanneer het bedrijf “structurele maatregelen” heeft genomen die “ernstig gevaar” wegnemen, schrijft de provincie.