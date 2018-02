Ontslagen personeel modeketen Tuunte niet terug in dienst

Modeketen Tuunte hoeft de ruim honderd ex-medewerkers die bij een doorstart vorig jaar op straat belandden niet terug in dienst te nemen. Het faillissement en de daaropvolgende doorstart van het bedrijf waren geen vooropgezet plan om van het personeel af te komen. Dat heeft de kantonrechter in Zutphen donderdag bepaald.

Volgens het voormalige Tuunte-personeel was er bij het faillissement in augustus 2017 sprake van een zogeheten ‘pre-pack’, een vooraf gemaakte afspraak over een doorstart tussen de eigenaren van het winkelbedrijf, de curator en nieuwe investeerders. Zo zou er nooit een echte ondergang hebben gedreigd, terwijl Tuunte makkelijk van zijn oudere, duurdere werknemers af kon. Het grootste deel van dit personeel, dat vaak al jaren bij Tuunte werkte, belandde op straat. Ter vervanging nam Tuunte jongere, goedkopere krachten aan.

Ruim honderd ex-personeelsleden daagden Tuunte met steun van vakbond CNV Vakmensen voor de rechter. Zij wilden op die manier hun baan terug krijgen. Als dat niet mogelijk was, wilden ze een ontslagvergoeding.

De advocaat van CNV meende dat de situatie rond de doorstart van Tuunte gedeeltelijk te vergelijken was met het faillissement van kinderopvangbedrijf Estro in 2014. Ook bij dat bedrijf waren er vooraf al afspraken tussen de eigenaren en nieuwe investeerders. Die loosden na de doorstart zo’n duizend medewerkers. Dat had niet gemogen, oordeelde het Europees Hof van Justitie vorig jaar.

‘Normale gang van zaken’

De kantonrechter in Zutphen oordeelde dat de doorstart geen pre-pack was, omdat de curator voorafgaand aan het faillissement nog niet bij de gang van zaken betrokken was. Bij Estro was dat wel het geval. Het contact tussen de bestuurders van Tuunte en de kopers van de failliete boedel ziet de rechter als “een normale gang van zaken”.

CNV overweegt in hoger beroep te gaan. Ook roept de vakbond de Tweede Kamer op de wetgeving rond faillissementen aan te passen. “We moeten het in dit land net zo regelen als in Duitsland”, zegt de advocaat van CNV. “Daar mag een ondernemer zich na een faillissement voorlopig niet meer vertonen als ondernemer.”