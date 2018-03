Directeur Amnesty International in Turkije toch niet vrijgelaten

De voorzitter van Amnesty International in Turkije Taner Kilic is woensdagavond toch niet vrijgelaten. De rechtbank in Istanbul bepaalde woensdag dat Kilic, die in juni werd opgepakt op verdenking van lidmaatschap van een terroristisch organisatie, zijn proces in vrijheid mocht afwachten. De openbaar aanklager is echter tegen dat besluit in beroep gegaan, laat de directeur van Amnesty International in Europa op Twitter weten. Ze schrijft: „Hoewel de advocaten niet op de hoogte zijn gesteld van een formeel besluit, heeft de ‘gendarmerie’ laten weten dat er een arrestatiebevel tegen hem is uitgevaardigd.” Kilic moet deze donderdag voor de rechter verschijnen. Het is niet bekend of er nieuwe aanklachten tegen hem zijn uitgevaardigd. In Europa is veel kritiek op de arrestaties. (Reuters)