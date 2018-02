Nederlandse fintechtrots Adyen haalt eBay binnen

De Nederlandse fintechtrots Adyen wordt de nieuwe betalingsverwerker van eBay, een van ’s werelds grootste online handelsplaatsen. Dat maakte eBay woensdagavond rond de presentatie van de jaarcijfers bekend.

Adyen is Surinaams voor ‘opnieuw beginnen’. Met Adyen kan online worden afgerekend in meer dan 150 munteenheden en ruim 200 betaalmethoden zoals iDeal en Mastercard. Dat brede scala aan mogelijkheden maakt Adyen aantrekkelijk voor internationale bedrijven. Onder meer Uber, Netflix, Booking.com en KLM zijn al klant bij Adyen.

Dat nu ook eBay zich in dat rijtje voegt, is symbolisch belangrijk. eBay zet daarvoor namelijk niet alleen een Adyen-concurrent PayPal aan de kant, maar ook een voormalige dochter. PayPal was 15 jaar lang onderdeel van eBay en werd in 2015 afgesplitst. Toen werd contractueel vastgelegd dat eBay nog enkele jaren van PayPal gebruik zou maken.

Analisten gingen ervan uit dat die samenwerkingsovereenkomst zou worden verlengd, maar eBay zet de oude dochteronderneming dus aan de kant. Beleggers lieten Paypal daarop massaal vallen, in de handel nabeurs daalde de koers met ruim 13 procent.

Bijna exponentiële groei

Naast het veel bredere pallet aan betalingsmogelijkheden dat Adyen biedt, heeft eBay ook een financiële drijfveer. Volgens analisten in Amerikaanse media kan eBay haar verkopers in de toekomst zélf kosten in rekening brengen voor de afhandeling van betalingen. Nu doet PayPal dat nog. Dat zou eBay uiteindelijk 2 miljard dollar per jaar op kunnen leveren.

Met het binnenhalen van eBay versnelt Adyen zijn groeisprint. Het bedrijf (500 werknemers begin 2017) groeit bijna exponentieel. De omzet over 2016 (727 miljoen dollar) was bijna het dubbele van die van een jaar daarvoor, blijkt uit de laatst beschikbare jaarcijfers. De omvang van de verwerkte transacties steeg met 80 procent naar 90 miljard dollar. Op eBay werd alleen al afgelopen kwartaal voor bijna 25 miljard dollar verhandeld.

Adyen wordt gezien als een van de meest veelbelovende fintechbedrijven ter wereld. Topman is Amsterdammer Pieter van der Does. Vier van de vijf bestuurders bij Adyen zijn Nederlands. Oud-staatssecretaris Joop Wijn ruilde ABN Amro vorig jaar in voor een bestuursfunctie bij Adyen. In 2015, toen Adyen voor het laatst geld ophaalde bij investeerders, werd het bedrijf een waarde van meer 2 miljard dollar toegedicht. Bloomberg meldde in december dat Adyen mogelijk dit jaar nog naar de beurs gaat.