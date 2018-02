Massagraven Rohingya gevonden in Birma

In Birma zijn ten minste vijf massagraven van Rohingya-moslims aangetroffen. Dat schrijft AP donderdag. Het persbureau baseert zich op getuigenissen van en video’s gemaakt door tientallen Rohingya-vluchtelingen in Bangladesh.

De Birmese overheid heeft grootschalige moordpartijen tot nu toe altijd ontkend en erkent enkel het bestaan een massagraf in het dorp Inn Din. Daar zouden volgens de autoriteiten “tien terroristen” in begraven liggen. De Birmese regering heeft nog geen reactie gegeven op de ontdekking van de massagraven.

Een ooggetuige omschreef een graf nabij het dorp Gu Dar Pyin, in het westen van het land, als een “hoop opeengestapelde lijken”. De lichamen zouden zijn verbrand door zuur of zijn verminkt door kogels. Uit satellietbeelden blijkt dat het dorpje volledig is platgebrand.

Bekijk hier de video: Wat doe je als je eigen land je haat?

Volgens AP is de aanwezigheid van massagraven bewijs voor de genocide op de islamitische minderheid in het overwegend boeddhistische Birma. De Rohingya worden door het leger en de Birmese bevolking stelselmatig gediscrimineerd, onderdrukt en opgejaagd. Honderdduizenden moslims vluchtten al naar buurland Bangladesh, waar zij worden opgevangen in kampen.

“Kenmerken van genocide”

De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties, Zeid Ra’ad al-Hussein, sprak in september vorig jaar van “een schoolvoorbeeld van etnische zuivering”. Yanghee Lee, de VN-vertegenwoordiger die de schending van de mensenrechten had willen onderzoeken, zei donderdag dag de acties van het Birmese leger “kenmerken van genocide” hadden.

Een onderzoekscommissie van de Birmese regering kwam in januari tot de conclusie dat van genocide geen sprake is. In dezelfde maand kwamen Bangladesh en Birma tot de afspraak om de ruim 650.000 vluchtelingen binnen twee jaar te laten terugkeren.