Unilever voldoet aan de verwachtingen

Unilever heeft de beloftes die het vorig jaar deed, waar kunnen maken. Dat blijkt uit de jaarcijfers die het Brits-Nederlandse levensmiddelenconcern donderdag publiceerde. In 2017 kwam Unilevers autonome groei – exclusief omzet door overnames – uit op 3,5 procent. De margarinetak, waarvan de verkoop halverwege dit jaar afgerond moet worden, wordt daarbij niet meegerekend.

Deze groei is binnen de 3 tot 5 procent, die Unilever zichzelf tot doel stelde na een ongevraagd overnamebod van de Amerikaanse voedselproducent Kraft Heinz vorig jaar in februari. Dat werd door Unilever resoluut van de hand gewezen, maar het bedrijf kondigde daarna wel maatregelen aan om aandeelhouders te plezieren. Na de overnamepoging werd ook de margarinedivisie, die niet meer groeide, verkocht aan private-equityfonds KKR.

Ijs en drankjes

Unilevers omzet steeg in 2017 met bijna 2 procent, naar 53,7 miljard euro en de nettowinst lag met 6,5 miljard euro bijna 17 procent hoger dan in 2016. Topman Paul Polman zegt dat het bedrijf „goed op weg is” om langetermijndoelen van 2020 te halen.

In het laatste kwartaal van het jaar, vergrootte Unilever – maker van Calvé-pindakaas, Dove-zeep en Knorr-maaltijden – de autonome omzet zelfs met 4,3 procent (ook exclusief margarine).

De divisies van Unilever die was- en schoonmaakmiddel (Omo, Cif) en ijs en drankjes (Magnum, Lipton) maken, presteerden in 2017 jaar het best.

Vorig jaar, kort na de overnamepoging van Kraft Heinz, kondigde Unilever ook aan de structuur van het Brits-Nederlandse bedrijf te willen versimpelen. Dat betekent onder meer dat een van de twee hoofdkantoren (Rotterdam of Londen) mogelijk verdwijnt.

Topman Polman zei donderdagochtend dat hierover „snel” meer nieuws zal volgen. Eerder stelde Unilever deze beslissing nog uit, vanwege de onrustige politieke situatie in Europa.