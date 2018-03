Kunstenaar Erwin de Vries (88) overleden

Schilder en beeldhouwer Erwin de Vries is woensdagnacht na een kort ziekbed op 88-jarige leeftijd overleden. Dat bevestigt de familie aan dagblad De Ware Tijd. Hij is een van de bekendste Surinaamse kunstenaars en maakte onder meer het Nationale Slavernij Monument in het Oosterpark in Amsterdam.

Namens de regering noemt Jetty Bholasingh-Helstone het overlijden van De Vries in De Ware Tijd “een zware klap”. De Vries exposeerde onder meer in het Stedelijk Museum in Amsterdam en in 2009 was in de Kunsthal in Rotterdam nog een grote overzichtstentoonstelling van zijn werk te zien. In dat jaar werd hij ook benoemd tot ereburger van Amsterdam.

De Vries werd geboren in Paramaribo en volgde in Nederland een opleiding tot tekenleraar. Na vier jaar lesgeven, besloot hij in 1958 de Rijksakademie in Amsterdam te volgen. Hij maakte onder meer beelden van Simon Carmiggelt, Willem Sandberg en Ivo Opstelten.

De Vries was een zeer productief kunstenaar. Over zijn ontwerp van het Nationale Slavernij Monument zei hij in 2009 tegen NRC: “De meeste kunstenaars doen drie, vier maanden over zoiets en ik was binnen twee weken klaar. Het ontwerp heb ik in klei op een middag tussen drie en vijf uur gemaakt.”