Kersenbier en jazz, zo beleef je Kopenhagen

Weg van de wereldstad



Kopenhagen is de stad die je opzoekt als je geen zin hebt in de chaos van een wereldstad en graag buiten wilt zijn. Het centrum van de hoofdstad is de laatste jaren gezelliger geworden. Nu je er voor weinig geld goed uit eten kunt, brengen steeds meer Denen hun avonden door in restaurants – ook doordeweeks. De brede straten en fietspaden maken de hoofdstad perfect voor wandelingen en fietstochten. Ook cultureel is er genoeg te doen: het Copenhagen Jazz Festival in juli is een publiekstrekker.

Huur een fiets



Als je de stad wilt beleven als een Deen, huur dan een fiets. Dat gaat makkelijk via de app Donkey Republic. Een derde van de bewoners fietst elke dag naar het werk. De stad heeft 350 kilometer aan fietspaden, vaak heel breed, waardoor je tijdens de spits niemand met z’n fietsbel hoort rinkelen. Fiets vanaf Amalienborg (3) naar de gekleurde huisjes aan de toeristische haven Nyhavn en ga daarna over de splinternieuwe brug, de Inderhavnsbroen. Links zie je het Operagebouw (4). Fietsen is in Kopenhagen net zo populair als in Amsterdam, een verschil is dat Denen een helm dragen. Dus; fietshelm op, en vergeet je regenjas niet!

De gekleurde huisjes aan de Nyhavn

Foto’s iStock

Links: de gekleurde huisjes aan de Nyhavn. Rechts: Het Operagebouw.

Foto’s Istock

Jazzstad



In Kopenhagen stikt het van de galeries en musea. Interessant is de liefde voor jazz. In de jaren zestig was Kopenhagen een bekende Europese jazzstad; artiesten als Stan Getz, Dexter Gordon en Kenny Drew woonden er en er is een buurt in het zuiden van Kopenhagen waar alle straten vernoemd zijn naar jazzartiesten. Een kwart miljoen mensen bezoekt ieder jaar het Copenhagen Jazz Festival dat sinds 1979 plaatsvindt – dit jaar van 6 tot 15 juli. Het is een van de grootste jazzfestivals van Europa, de meeste bezoekers zijn Deens of Scandinavisch. Een week lang zijn er meer dan duizend optredens op meer dan honderd verschillende plaatsen; in grote concerthallen maar ook in bars en clubs.

Streetfood en kersenbier



De laatste jaren zijn er in hoog tempo nieuwe tenten geopend. Hoewel Denen gek zijn op vlees, zijn er veel veganistische en vegetarische opties. Probeer Vietnamees streetfood bij District Tonkin en ga vegetarisch eten bij Café Bambú. Drink het lokale Carlsberg, het Deense Heineken. Probeer kersenbier in bar Mikkeller (6), aan de Viktoriagade, op loopafstand van het station. In het hippe Meatpacking District in Vesterbro vind je visrestaurant Kødbyens Fiskebar. Ga daarna cocktails drinken in NOHO en dan door naar een van de vele clubs.

De brouwerij van Carlsberg, het traditionele Deense bier. Foto Istock

Interieur-inspiratie



Minimalistisch, strak, stijlvol en praktisch: je vindt in Kopenhagen de uitgebreide collecties van grote modemerken als By Malene Birger, Designers Remix en Baum und Pferdgarten. Naast kleding tref je hier veel wooninspiratie: als je bij Denen thuiskomt zie je veel hout. Hoe simpeler en lichter de materialen, hoe meer ruimte er overblijft, zo denken de Denen, en des te rustiger het interieur aanvoelt. Er zijn in Kopenhagen veel woonwinkels en meubelzaken van bekende Scandinavische interieurontwerpers. In Østerbro vind je in een oude bioscoop Normann Copenhagen. Ook populair: Hay House en Illums Bolighus. Als je niet te veel geld wilt uitgeven, zijn er genoeg vlooienmarkten waar je Deense kastjes en tafeltjes kunt vinden. Kijk op de website Visit Copenhagen voor een overzicht.

