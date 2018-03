Gewaagde stap Blackstone op vechtmarkt voor data

Dat het in de economie van de toekomst allemaal draait om digitale data, weten ze in de financiële wereld al heel lang. In 1973 startte de firma Reuters, een persbureau en financiële informatiedienst, de Reuter Monitor Money Rates Service, de eerste elektronische marktplaats voor de handel in buitenlandse valuta. Wat daaruit voortkwam, de financiële datatak van het bedrijf Thomson Reuters, is inmiddels miljarden waard.

17 miljard dollar (13,7 miljard euro) om precies te zijn, afgaande op de grote deal van afgelopen dinsdag. Voor dat bedrag nam private-equitygigant Blackstone (belegd vermogen: 311 miljard euro) een meerderheidsbelang van 55 procent in het onderdeel Financial & Risk (F&R) van Thomson Reuters. Het mediabedrijf van de Canadese familie Thomson, dat tien jaar geleden Reuters overnam, houdt de rest van de aandelen. Buiten de overname blijft het vermaarde persbureau Reuters.

De sprong van Blackstone in de financiële datawereld is gewaagd te noemen. Het is een vechtmarkt waarin Thomson Reuters F&R de laatste jaren alleen maar terrein verloor aan de grote concurrent Bloomberg, de datagigant opgericht door oud-burgemeester van New York en multimiljardair Michael Bloomberg. Zowel Thomson Reuters als Bloomberg biedt niet alleen eindeloze hoeveelheden financiële gegevens over bedrijven en overheden, maar biedt ook elektronische handelsplatformen en snelle communicatiediensten.

Stevige concurrentie

Bij vrijwel elke financiële instelling staan Bloomberg-terminals, de schermen van Reuters zie je steeds minder. Het marktaandeel van Thomson Reuters daalde in 2016 met een procentpunt naar 23,1 procent, dat van Bloomberg steeg juist licht, naar 33,4 procent, volgens adviesbureau Burton-Taylor. De ambities van de familie Thomson om Bloomberg de loef af te steken, zijn met de verkoop van dinsdag eigenlijk mislukt te noemen.

Behalve Bloomberg beginnen start-ups terrein te winnen in de sector, schrijft de Financial Times. Zo is er de financiële chatdienst Symphony, ontwikkeld door zakenbank Goldman Sachs. Symphony sloot onlangs een partnerschap met Thomson Reuters, iets waarvan Blackstone nu hoopt te profiteren. Ondertussen zijn kleinere elektronische handelsplatforms, zoals MarketAxess, in opkomst.

Blackstone staat bekend als harde saneerder. Zoals meestal bij private-equity volgt daarna waarschijnlijk doorverkoop. Beleggers zijn niet helemaal gerust op de transactie. Aandelen Blackstone daalden na de aankondiging van de overname met zo’n 3 procent, maar herstelden woensdag weer deels. Het aandeel Thomson Reuters schoot dinsdag met 11 procent omhoog en stond woensdag nog steeds bijna 1,5 procent hoger. Thomson Reuters gebruikt een deel van de opbrengst van de deal voor het terugkopen van eigen aandelen.