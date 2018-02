FPÖ-politicus stapt op wegens bundel met naziliederen

De Oostenrijkse FPÖ-politicus Udo Landbauer treedt terug als lid van het parlement in de deelstaat Neder-Oostenrijk. Dat maakte hij donderdag bekend in een persconferentie, melden Oostenrijkse media. Landbauer raakte vorige week in opspraak nadat het nieuwsmagazine Falter had onthuld dat hij bestuurder was van een ‘mannenclub’ die een bundel met antisemitische naziliederen verspreidde.

Zaterdag riep president Alexander Van der Bellen Landbauer (31) op om de politiek te verlaten. Landbauer was toen nog kandidaat voor het deelstaatparlement. De FPÖ-man bekleedde zijn zetel pas sinds zondag, toen hij ondanks het schandaal verkozen werd in de deelstaatverkiezingen.

‘Ontbrekende pagina’s’

Landbauer wist naar eigen zeggen niet dat er antisemitische liedteksten in de bundel stonden. Er zouden pagina’s ontbreken uit zijn exemplaar. De FPÖ bevestigde tegenover Falter dat het boekje bestaat, maar zei dat het is gepubliceerd ruim voordat Landbauer toetrad tot het bestuur van de club. De politicus verbrak zijn banden met de vereniging.

De FPÖ regeert sinds eind vorig jaar landelijk met de ÖVP van bondskanselier Sebastian Kurz. Politici van de extreem-rechtse partij zorgden sindsdien al verschillende malen voor ophef, schrijft NRC-correspondent Caroline de Gruyter:

“Er lekten foto’s uit van FPÖ’ers verkleed als Ku-Klux-Klanners en stereotiepe Joden. De ene FPÖ-minister wilde nazi-uitingen uit het strafboek halen. Een andere wilde asielzoekers “geconcentreerd” in centra buiten de stad herbergen. Velen namen aanstoot aan dat woord, vanwege ’s lands verleden.”

Burschenschaften

Negentien van de ruim vijftig FPÖ-ers in het Oostenrijkse parlement zitten bij eenzelfde soort mannenclub al die van Landbauer. Het gaat om zogeheten Burschenschaften (broederschappen), rechtsconservatieve gezelschappen die vaak pangermanistisch zijn en dus de samensmelting van Oostenrijk met Duitsland nastreven.

Bondskanselier Kurz is blij met het vertrek van Landbauer, meldt persbureau AP. Het strafrechtelijk onderzoek naar de kwestie gaat door. Iedereen die de Oostenrijkse anti-naziwetgeving overtreedt, wordt volgens Kurz hard gestraft.