Een intens, hysterisch bekeravondje in de Kuip

Na een meeslepende en bij vlagen hysterische, onnavolgbare avond heeft Feyenoord zich geplaatst voor de halve finale van de KNVB-beker. In de Kuip gooide de ploeg al zijn krachten in deze kwartfinale, in een poging nog iets te maken van een bijna verloren seizoen. PSV werd, zoals vaak de laatste jaren, afgebluft in Rotterdam. Uitslag: 2-0.

Vuurwerk wordt bij de aftrap vanuit de harde kern-vakken afgestoken, zo op de 31ste januari, rond kwart voor negen. Het flitst en knalt boven PSV-doelman Jeroen Zoet. Er lijkt een heel vuurwerkpakket doorheen te gaan. De Feyenoord-top zal het met lede ogen hebben aangezien. Een forse boete wacht waarschijnlijk.

PSV wordt overdonderd

PSV wordt in die eerste minuten overdonderd. Uitstekende aanval van Feyenoord, heerlijk technisch balletje achter het standbeen van spits Nicolai Jørgensen die zo Steven Berghuis vrij speelt. Die schiet, Zoet keert zonder te klemmen, waarop Sam Larsson in de rebound alert is: 1-0.

Het is koud en guur, met een snijdende wind die over de tribunes trekt. Het voetbal vergoedt veel. Het golft op en neer, zoals het dit seizoen nog nauwelijks deed in de Kuip.

Het is een boeiend, intens gevecht. Met twee achttienjarige talenten die zich onderscheidden: Feyenoord-linksback Tyrell Malacia uit Rotterdam en PSV-middenvelder Mauro Junior uit São Paulo.

Het is pas de tweede basisplaats van Junior bij PSV. „Die jongen vult het vandaag geweldig in, speelt goed tussen de linies, lekker agressief, wil elke bal hebben. Heerlijk spelertje”, zegt PSV-coach Phillip Cocu.

Feyenoord fel en onverzettelijk

Feyenoord heeft eindelijk weer eens dat felle, onverzettelijke, wat de kampioensploeg van vorig seizoen zo kenmerkte. Ze knokken, jagen en durven vooruit te spelen – al is het in balbezit nog te onrustig en vaak met een gebrek aan creativiteit. PSV heeft een licht overwicht; je ziet het fluorescerende geel van de uittenue’s op veel plekken oprukken, vanaf de zijkanten, door de as, door de lucht.

Mooie dribbelaars aan beide kanten. Hirving Lozano, de kleine, vaak ongrijpbare Mexicaan zorgt voor veel dreiging, al is hij ongelukkig in de afwerking en de laatste, beslissende pass. De Lozano van Feyenoord zou dan de Zweed Larsson moeten zijn, die ook van die katachtige versnellingen heeft, al laat hij er (nog) te weinig zien voor een speler met zijn talent.

PSV heeft controle over het middenveld en je verwacht dat de 1-1 gaat vallen. Dan, plots: 2-0 na ruim een half uur. Tonny Vilhena poeiert een afgeslagen hoekschop (die Feyenoord onterecht kreeg, daarover straks meer) van grote afstand binnen. Het schot wordt onderweg nog getoucheerd door Santiago Arias, waardoor Zoet kansloos is.

De interventie van de videoref

Na een uur volgt het meestbesproken moment van de avond. Jørgensen lijkt met een stift over Zoet op fraaie wijze 3-0 te maken. Bier vliegt door de Kuip, Jørgensen feest. Maar na consultatie van videoarbiter Kevin Blom blijkt dat de Deen buitenspel stond: de goal wordt afgekeurd.

Het leidt in de persconferentie tot een aardig pingponggesprekje tussen Cocu en Giovanni van Bronckhorst over de arbitrale interventie.

Van Bronckhorst: „Bij de 3-0 is de call wel fair, alleen het wachten duurt zo lang. Iedereen is blij, en daarna is de emotie weg.”

Cocu: „Ik weet niet of ik het gemist heb, maar ik zou een signaal verwachten [de arbiter maakt normaal altijd een gebaar van een tv, ten teken dat videoref er naar kijkt]. Dat deed hij niet.”

Van Bronckhorst: „Hij wees nu alleen naar zijn oor.”

Cocu: „Als hij een signaal maakt weten wij, en de mensen, dat als je dit doet [het tv-gebaar] dat er wordt gekeken. Het duurde nu heel lang. Je moet nastreven om dat sneller te doen.”

Cocu gaat verder: „En dan heb je nog te maken met de protocollen, dat er bij bepaalde situaties niet gekeken wordt.”

Van Bronckhorst: „Bij corners niet.”

Cocu: „Bij direct rood wel, bij twee keer geel niet, geloof ik. Ja, dan wordt het een boekwerk. Ik vind dat niet heel duidelijk.”

You’ll Never Walk Alone klinkt

De videoarbiter richt zich enkel op situaties rond een rode kaart, een doelpunt, een strafschop of een persoonsverwisseling bij een kaart, om te voorkomen dat het spel te vaak stil ligt. De onterecht gegeven hoekschop – vóór de 2-0 – kon om die reden niet geannuleerd worden omdat dit niet binnen het mandaat van de videoref ligt.

Hoe dan ook, een bekeravondje waarop genoeg gebeurde. Het You’ll Never Walk Alone klinkt laat op de avond in de Kuip. In een tot dusver mistroostig seizoen gloort er nog iets voor Feyenoord.

1 februari 2018, 03:00 uur: een eerdere versie van dit artikel is geüpdatet en herschreven.