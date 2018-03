ExxonMobil moet ook beloven dat het alle schade vergoedt

Marjan van Loon kon het tien keer zeggen. En dat deed ze ook. „Zelfs in het onwaarschijnlijke geval dat gaswinningsdochter NAM failliet gaat, dan betaalt Shell alle rekeningen voor de aardbevingsschade in Groningen”, verklaarde de directeur van Shell Nederland keer op keer.

Maar de boodschap kwam tijdens de hoorzitting in de Tweede Kamer nauwelijks aan. Niet bij de Groningers in het publiek, niet bij de Tweede Kamerleden.

Het vertrouwen in Shell brokkelde dit weekeinde verder af toen bekend werd dat het concern zijn aansprakelijkheid voor de NAM vorig jaar had ingetrokken. Volgens Van Loon was dat argument geen moment op het netvlies gekomen van het bedrijf. „Je kan vragen stellen over de timing dat Shell dit in 2017 deed”, zei hoogleraar Steef Bartman, hoogleraar ondernemingsrecht. „Want daarmee hield vervolgens ook de aansprakelijkheid op voor de schikkingen die de NAM trof.” Of het werkelijk verstandig was om midden in de discussie over de aardbevingsschade de aansprakelijkheid te beëindigen, liet Van Loon in het midden. Specialist Bartman keek wel kritisch terug. „Ik denk dat Shell nu zelf ook wel ziet dat niet zo gelukkig was.” Duidelijker was Van Loon in haar verzekering dat Shell de garantstelling keurig op papier gaat zetten. „Dat maakt deel uit van de gesprekken met het ministerie van Economische Zaken. Ik hoop dat dit in april of mei rond is.”

Van Loon was niet eens het grootste mikpunt tijdens de hoorzitting. Die rol was voor Rolf de Jong, directeur van ExxonMobil, die net als Shell voor de helft eigenaar is van NAM. Hij wilde, tot ontzetting van de Kamerleden, geen expliciete garanties geven dat zijn concern eveneens borg staat als de NAM niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Zijn verzekering „dat alle schade moet worden vergoed” en dat „Exxon in 125 jaar nog nooit een dochter failliet heeft laten gaan” werd door het publiek met boegeroep beantwoord.