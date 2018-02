In de necrologie van Nico ter Linden (NRC, 30 januari) staat dat hij negen jaar deed over het gymnasium. Mijn broer zat bij hem in de klas, ik twee klassen lager.

We halen nog weleens op hoe de rector de uitslag van het eindexamen bekend maakte: „Allemaal geslaagd. Oók Nico!”

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl