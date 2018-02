Elf doden door brand in zorginstelling Japan

Bij een brand in een Japanse zorginstelling voor minderbedeelden zijn donderdag elf mensen omgekomen. Dat meldt persbureau AP op gezag van de lokale politie en brandweer. Vijf personen konden op tijd uit het pand gehaald worden. Drie van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeren niet in levensgevaar.

De brand brak net voor middernacht uit in Sapporo, in het noorden van Japan. In het deels houten pand woonden zestien mensen, die hulp kregen bij onder meer het zoeken naar een baan. De bewoners waren tussen de 40 en 80 jaar oud.

Geen sprinklers

De toedracht van de brand wordt nog onderzocht. Volgens de brandweer is de brandschade het grootst in het midden van het gebouw, op de eerste verdieping. Daar waren de keuken, badkamers en enkele slaapvertrekken.

Het pand van drie verdiepingen was “redelijk oud” en er waren geen sprinklers geïnstalleerd, aldus een woordvoerder van de brandweer. Dat was ook niet verplicht.