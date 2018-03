Eisen tot 12 jaar voor drugsbende Party King

Tegen de vier hoofdverdachten in de Trefpunt-rechtszaak zijn donderdag straffen tot twaalf jaar cel geëist. De zaak draait om leden van de drugsbende rond partyverhuurbedrijf Party King in het Brabantse Best. In de rechtbank in Den Bosch noemde de officier van justitie het bedrijfspand een “marktplaats voor criminelen”, meldt ANP.

Rens H., de eigenaar van het bedrijf, gaf toe dat het een dekmantel was. De andere verdachten zeggen dat er enkel wat werd “geouwehoerd met veel grootspraak en opschepperij”.

De hoogste strafeis was voor Alfons G. Hij zou de leider van de bende zijn, die zich bezighield met de productie, handel en export van synthetische drugs. H. en Bert L. stonden onder hem. Tegen hen werd elf en tien jaar cel geëist. ‘Kok’ Maikel van D. hoorde vijf jaar eisen voor zijn rol als producent.

1.500 rechercheurs werden ingezet bij een grote actie tegen drugscriminelen. 124 panden werden daarbij doorzocht 56 verdachten zijn door de politie aangehouden 20 vuurwapens zijn bij de invallen gevonden 6 laboratoria voor de productie van xtc zijn gesloten

Het onderzoek begon bij Party King, een bedrijf dat op papier spullen voor feesten en partijen leverde. In de praktijk fungeerde het bedrijf volgens het OM als ontmoetingsplaats voor criminelen in de xtc-handel. In 2014 begon de recherche een onderzoek onder de codenaam Trefpunt. Het kantoor van Party King werd geobserveerd en volgehangen met afluisterapparatuur. Uit die opnames bleek dat er werd gehandeld in cocaïne, xtc, mdma, speed en andere synthetische drugs.

In het bedrijfspand luisterde de politie ruim een jaar alle gesprekken af. De inhoud daarvan leverde het meeste bewijs. “Zonder Party King was het voor crimineel Nederland niet mogelijk zo veel bij elkaar te komen”, zei de officier volgens ANP. “Party King had meer dan zevenhonderd bezoekers. De omzet was nul. Het was een crimineel broeinest.”

Na langdurige observatie werd de bende werd in 2016 opgerold. Bij een grootschalige actie vielen op 4 april van dat jaar 1.500 medewerkers van politie en justitie binnen op 124 locaties in met name Brabant en Limburg. Er werden 56 verdachten opgepakt. Veel andere verdachten werden eerder veroordeeld. Onder hen ook de Tilburgse No Surrender-captain Corin Denis, die vorige maand 3,5 jaar cel kreeg.

De advocaten pleiten volgende week. Wanneer de uitspraak is, wordt later bepaald.