De Belgische verpleger en geestelijke Ivo Poppe, ook wel bekend als de ‘diaken des doods’, moet 27 jaar de cel in. Het assisenhof in Brugge legde die straf woensdag aan hem op, meldt persbureau ANP. Poppe was woensdag al schuldig bevonden door een volksjury aan de moorden op twee oudooms, zijn schoonvader, zijn moeder en een patiënte. Voor de moord op een andere patiënte werd hij vrijgesproken.

Poppe (61) vertelde eind 2013 aan een psychiater dat hij bij tientallen mensen euthanasie had gepleegd, door lucht in hun aderen te spuiten. Dat gebeurde met name in een ziekenhuis in de plaats Menen, vlakbij de Franse grens. Tijdens de rechtszaak zei hij dat dat aantal overdreven was. Het waren er “maximaal twintig”, zei Poppe. Omdat onduidelijk is om hoeveel en welke slachtoffers het gaat, oordeelde de jury alleen over de bekende gevallen. Poppe zit sinds mei 2014 in de cel.

Barmhartigheid

Hoeveel slachtoffers er precies zijn is moeilijk - of zelfs onmogelijk - te zeggen. Zelf verklaarde Poppe dat hij vier familieleden om het leven bracht, de namen van de andere slachtoffers kan hij zich naar eigen zeggen niet meer herinneren. Hij bekende in eerste instantie ook zijn betrokkenheid bij de dood van twee bejaarde vrouwen, maar hij trok die bekentenis later in. Op zes slachtoffers is er dus een naam te plakken.

Voor het assisenhof verklaarde Poppe dat hij zijn slachtoffers ombracht uit barmhartigheid. “Ik heb nooit willen doden. Ik wilde een waardeloos leven van een terminale patiënt inkorten. Die mensen hadden geen leven meer.” Maar hij erkende ook dat hij telkens ongevraagd euthanasie toepaste. “Ik besliste zelf om hen te helpen”, zei hij. “Ik heb enorm veel spijt.”

Het Openbaar Ministerie had levenslang geëist. Het gaat ervan uit dat er meer slachtoffers zijn. De aanklager houdt het daarom op “minstens tien moorden” tussen 1978 en 2011.