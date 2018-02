De Watersnoodramp - dit gebeurde er 65 jaar geleden

Precies 65 jaar geleden sloegen springtij en een noordwesterstorm gezamenlijk toe. Een Noordzee op recordhoogte zette grote delen van Zeeland, de Zuid-Hollandse eilanden en West-Brabant blank. Meer dan 1.800 mensen verdronken, en 100.000 mensen verloren huis en haard in wat bekend is komen te staan als de Watersnoodramp van 1953. De dijken, vooral in het deltagebied, bleken te laag en te zwak. De ramp was de directe aanleiding voor de aanleg van de Deltawerken. Een terugblik in foto’s.