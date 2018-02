‘De bodem van de Amerikaanse staat Ohio zit vol gif’

Elke avond rijden er talloze vrachtauto’s van een naamloze vervoerder langs het erf van de Amerikaanse Michele Garman. Op nog geen kilometer afstand van haar huis in Ohio is een smalle schacht gebouwd die afvalwater vol chemicaliën afkomstig uit de trucks diep in de grond pompt. De bodem van de oostelijke staat leent zich er goed voor; de laagjes zand- en kalksteen nemen de troep snel op.

Voor het de grond in gaat, wordt het afvalwater gedumpt in een grote put. Het water bevat meer dan duizend soorten chemicaliën, is kankerverwekkend, radioactief en ontvlambaar. Een paar jaar geleden besloten omwonenden om de activiteit rond de put 24 uur in de gaten te houden; in totaal reden er ruim honderd vrachtauto’s langs vol met gifwater. Naar schatting liggen er zo’n 200.000 van dergelijke putten verspreid over de Verenigde Staten.

Gedumpt chemisch afval

Inwoners van Ohio maken zich zorgen. Sinds de jaren tachtig is het verboden om industrieel afval direct in water te dumpen; ondergronds dumpen door het in steen te spuiten, zou een veilig en goedkoper alternatief zijn. Maar wat daar precies de gevolgen van zijn, is onduidelijk. “We hebben nog meer kennis van de bodem van de maan”, stelde een archeoloog.

Inwoners zijn diverse burgeriniatieven gestart met als doel erachter komen waarmee hun bodem vervuild wordt en hoeveel gevaar ze precies lopen. Dat doen ze ook in het belang van de industriewerkers zelf, aldus activist Felicia Mettler. Werknemers wordt verteld dat ze een zoutoplossing afvoeren. Zelf had ze nooit verwacht zich ooit ‘activist’ te noemen maar nu maakt ze zich hard voor een schone bodem. Mettler: “Wat ik wil, is dat mijn kinderen later niet naast plassen chemisch afval hoeven te spelen”.

