CAS heft schorsing 28 Russische sporters op, IOC niet overtuigd

Het internationaal sporttribunaal CAS heeft donderdag de levenslange schorsing van 28 van doping beschuldigde Russische sporters opgeheven. Zij mogen door de vrijspraak van het CAS in principe alsnog meedoen aan de komende Winterspelen in Pyeongchang. Vier Russische schaatsers, onder wie de schaatsers Olga Fatkoelina en Ivan Skobrev, zagen hun schorsing opgeheven worden. “Het feit dat deze sporters nu niet gestraft worden, betekent niet dat zij automatisch een uitnodiging ontvangen voor de Spelen”, meldt het IOC.

Van drie biatleten is de zaak voorlopig aangehouden. Elf Russen zien hun schorsing van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) deels gehandhaafd. Van hen is de schorsing teruggebracht naar één Spelencyclus. Zij zijn wel hun medailles kwijt. De 28 sporters die hun schorsing opgeheven zagen worden, behouden hun medailles.

Volgens het CAS is niet voldoende bewezen dat die 28 sporters dopingzondaars zijn. Hun naam komt wel voor in documentatie over dopingprogramma’s, maar positief getest werden zij niet.

Het besluit is in Rusland met tevredenheid ontvangen. “Hiermee zijn de goede naam en reputatie van onze atleten gered”, zei voorzitter Alexander Zjoekov van het Russisch olympisch comité tegen persbureau Interfax. Het Kremlin liet weten dat Rusland ervan uitgaat dat het IOC de uitspraak van het CAS zal accepteren. Het IOC zegt echter dat het onzeker is of de sporters mee mogen doen aan de Spelen.

Levenslange schorsing

CAS deed donderdag uitspraak in de 39 beroepszaken die Russische atleten hadden aangespannen na hun levenslange schorsing wegens dopingovertredingen tijdens de Olympische Spelen van 2014 in Sotsji. Het is nog onduidelijk wat de uitspraak van het CAS voor gevolgen heeft voor de komende Winterspelen.

Lees ook: Rusland mag onder neutrale vlag aan de Winterspelen mag meedoen. Een gotspe, vinden tegenstanders.

De geschorste Russen werden uit de uitslagen van Sotsji geschrapt. Ze moesten hun gewonnen medailles inleveren en werden door het IOC voor het leven uitgesloten van deelname aan de Olympische Spelen. Vier jaar geleden, bij de Spelen in eigen land, maakten de 39 geschorste Russen gebruik van een staatsgestuurd en omvangrijk dopingnetwerk, aldus het IOC.

Nu het internationale sporttribunaal hun straffen deels ongedaan heeft gemaakt, hopen de sporters deelname aan de Winterspelen van Pyeongchang af te dwingen, waar nu alleen 169 dopingvrije Russen onder een neutrale vlag welkom zijn.

De openingsceremonie van de Spelen is volgende week vrijdag. Het evenement duurt tot en met 25 februari.