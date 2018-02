Canada in de ban van seriemoordenaar met groene vingers

Forensische onderzoekers zijn druk aan het werk bij een vrijstaand huis in een woonwijk van de Canadese metropool Toronto: de grond van de achtertuin wordt ontdooid met verwarmers om te kunnen graven, en grote plantenbakken zijn in beslag genomen. Gezocht wordt naar stoffelijke resten van slachtoffers van Canada’s nieuwste seriemoordenaar.

Bruce McArthur, een 66-jarige hovenier die onlangs is opgepakt en in staat van beschuldiging is gesteld van vijf moorden, woont niet op dit adres. Hij deed er de tuin. Beenderen van ten minste drie personen zijn aangetroffen op de bodem van grote plantenbakken die hij gebruikte bij de uitoefening van zijn vak. Of het daarbij gaat om dezelfde vijf moorden, weet de politie nog niet; het aantal slachtoffers loopt zo goed als zeker nog op.

Eenmansbedrijf

De schokkende vondst leidde deze week tot een verontrustende mededeling aan de bevolking van Toronto: mogelijk zijn stoffelijke resten van vermiste personen verborgen in andere plantenbakken of tuinen, verspreid over de stad. Heeft u uw tuin ooit laten doen door Artistic Design, het eenmansbedrijf van McArthur? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op, aldus de politie van de miljoenenstad.

„Tot nog toe hebben we stoffelijke overschotten gevonden in grote plantenbakken”, zei rechercheur Hank Idsinga deze week. „Dus we hebben een behoorlijk aantal plantenbakken in beslag genomen in de hele stad, en zullen dat blijven doen.” Inmiddels zijn ongeveer 30 adressen waar McArthur de tuin deed onderzocht. Daarbij worden onder meer snuffelhonden ingezet.

Homobuurt

McArthur werd in januari in verband gebracht met de verdwijning van twee mannen uit de homobuurt van Toronto, in april en juni vorig jaar. Hun lichamen zijn voor zover bekend nog niet teruggevonden, maar DNA is aangetroffen in een auto die McArthur vorig najaar heeft verkocht. Deze week werd McArthur ook in staat van beschuldiging gesteld wegens moord op drie andere mannen, vermist sinds 2010 en 2012. Nog twee vermisten worden met hem in verband gebracht.

Omdat de verdachte relatief oud is, wordt er rekening mee gehouden dat zijn vermeende misdaden mogelijk verder teruggaan. Onopgeloste vermissingen van jaren of zelfs decennia terug komen in beeld. Gevraagd of de zaak in omvang vergelijkbaar is met die van Robert Pickton, de grootste seriemoordenaar uit de Canadese geschiedenis, zei Idsinga: „Dat is nog niet te zeggen.”

Varkensboer

Pickton, een varkensboer uit de omgeving van Vancouver, werd beschuldigd van de moord op 49 straatprostituees en inheemse vrouwen tussen 1983 en 2002. Hij is in 2007 veroordeeld wegens moord op zes van hen en zit een levenslange celstraf uit.

Evenals bij die zaak – waarbij de politie aan de Canadese westkust werd verweten dat ze de verdwijningen jarenlang niet serieus nam, omdat het ging om slachtoffers met een zwakke positie in de maatschappij – ligt de politie van Toronto nu ook onder vuur: vrees dat er een seriemoordenaar aan het werk was in de homobuurt van de stad werd tot december ontkend door de korpschef.

Intussen komen tips binnen vanuit de hele wereld, zei Idsinga woensdag. Een Braziliaan die Toronto bezocht had naar eigen zeggen contact met McArthur via een dating app. Idsinga sloot niet uit dat andere buitenlandse bezoekers ten prooi zijn gevallen aan de verdachte.

Toronto volgt de zaak met afgrijzen. Als McArthur schuldig wordt bevonden, is hij nu al de grootste seriemoordenaar uit de geschiedenis van de stad – die ondertussen ook nog eens in de ban is van een andere, ongerelateerde zaak: de nog onopgeloste moord op een miljardairsechtpaar in december. Barry Sherman, oprichter van Apotex, een grote producent van generieke medicijnen, en zijn vrouw Honey werden gewurgd aangetroffen in hun villa. Van een dader nog geen spoor.