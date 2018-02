Boek oud-minister Vermeend uit winkel om plagiaat

Een boek over cyberveiligheid waarvan voormalig PvdA-minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Willem Vermeend mede-auteur is, wordt door de uitgever uit de schappen gehaald. Dat meldt de NOS donderdagavond. Delen van het boek zijn vrijwel letterlijk overgenomen uit in totaal tien verschillende bronnen.

De NOS en actualiteitenrubriek Nieuwsuur onderzochten het boek, getiteld De wereld van cybersecurity en cybercrime, naar aanleiding van een tv-optreden van de andere auteur, Rian van Rijbroek. Zij was maandag te gast in Nieuwsuur als “expert cyberveiligheid”. Van Rijbroek kreeg na de uitzending veel kritiek van techdeskundigen, die haar uitspraken over DDoS-aanvallen op banken, de Belastingdienst en DigiD wegzetten als klinkklare onzin.

Velen spraken er al over. Had even tijd nodig om de tranen uit mijn ogen te krijgen. Deze dame hackt @Nieuwsuur de de stelling dat de Blockchain de oplossing is voor DDoS-aanvallen: https://t.co/UMFyUXeuFJ Iedereen weet dat blockchain middel is tegen rugpijn. #5minutenbullshit — Brenno de Winter (@brenno) 30 januari 2018

De zonder bronvermelding gekopieerde stukken uit het boek van Van Rijbroek en Vermeend zijn onder meer overgenomen uit NRC, de Volkskrant en de website Consuwijzer. De auteurs hebben ook volledige Wikipedia-lemma’s geplagieerd, net als artikelen van ict-jurist Arnoud Engelfriet.

Tegenover de NOS laat Vermeend weten dat door een fout voetnoten zijn weggevallen. Van Rijbroek zegt dat zij en Vermeend “samen verantwoordelijk zijn”. “Een team heeft alles gecontroleerd. Dat hebben ze dus niet goed gedaan.”