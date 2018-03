In Birma bevinden zich zeker vijf massagraven van Rohingya. Dat schrijft AP op basis van eigen onderzoek. Het persbureau baseert zich op getuigenissen en video’s van tientallen Rohingya-vluchtelingen in Bangladesh. Birma heeft grootschalige moordpartijen op moslims ontkend en erkent enkel het bestaan van een massagraf in het dorpje Inn Din. Daar zouden „tien terroristen” begraven zijn. Een ooggetuige omschreef een graf bij het dorp Gu Dar Pyin in West-Birma als een „hoop opeengestapelde lijken”. De lichamen zouden zijn overgoten met zuur of zijn doorzeefd met kogels. Uit satellietbeelden blijkt dat het dorpje is platgebrand. (NRC)