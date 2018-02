Belastingwet drukt winst moederbedrijf Google

Alphabet, het moederbedrijf van Google, heeft het afgelopen jaar meer dan 100 miljard dollar (79,9 miljard euro) omzet gedraaid. Toch daalde de winst met bijna 7 miljard dollar ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit de presentatie van de jaarcijfers door Alphabet.

Dat de winst daalde heeft volgens Alphabet vooral te maken met de grote belastinghervorming van president Trump in de Verenigde Staten. Daardoor kreeg de techreus een eenmalige tegenvaller van 9,9 miljard dollar te verwerken in het vierde kwartaal. Alphabet krijgt die belastingaanslag omdat het buitenlandse dochterbedrijven heeft die geen of weinig belasting betalen in de VS. Onder de U.S. Tax Cuts and Jobs Act wordt dat aangepakt.

Op vrijwel alle andere indicatoren naast winst deed Alphabet het uitstekend. De omzet steeg in een jaar tijd van 90 miljard dollar naar 110 miljard. Zo nam in het laatste kwartaal de omzet van advertenties van Google toe naar 27 miljard dollar. Het aantal clicks op advertenties op Google nam ten opzichte van het vierde kwartaal van 2016 met meer dan 40 procent toe.