Bekende Vlaamse tv-journalist is nu journaliste

Op de redactie wisten sommigen het al wel. Sinds hij meer en meer vrouwelijke kleren ging dragen, kijken ze niet meer vreemd op. Eerst vrouwenjeans, toen laarzen met hakken, die steeds hoger werden. Vrouwenbloesjes, blazers. Voor de rest van Vlaanderen was het deze week wél een verrassing: „Vanaf morgen ben ik Bo”, schreef VTM Nieuws-journalist Boudewijn Van Spilbeeck in een mededeling. „Ik heb de beslissing genomen om voortaan als vrouw door het leven te gaan.”

Van Spilbeeck (58) werkt sinds 1989 voor het nieuws van de Vlaamse commerciële zender VTM en is een vertrouwd gezicht op tv. Licht kalend, wit haar, altijd netjes in pak. Hij deed verslag van allerlei wereldgebeurtenissen: van de verkiezingen in Catalonië tot de genocide in Rwanda en de crash van MH17. Dat blijft Bo doen. Dinsdag verscheen ze op de redactie met pruik, hakken en gelakte nagels.

Caitlyn Jenner

Van Spilbeeck is de eerste Vlaamse televisiepersoonlijkheid die van geslacht verandert. Ze beschrijft in haar mededeling al een meisje te willen zijn sinds ze acht jaar oud was. Al langer kleedde ze zich privé als vrouw, maar „het gevoel dat er iets niet klopte, bleef leven”. Geïnspireerd door onder anderen realityster Caitlyn Jenner, die op haar 65ste besloot vrouw te worden, concludeerde Boudewijn dat het niet te laat was om Bo te worden. Dat was „niet gemakkelijk” voor haar vrouw, kinderen en naaste familie, maar ze zijn volgens Van Spilbeeck „vastberaden om deze moeilijke tocht samen af te leggen en tot een goed einde te brengen”. Van Spilbeeck is begonnen aan hormoontherapie en zal de komende tijd ook diverse operaties voor een volledige transitie ondergaan.

„Ik besef dat dit nieuws een schok kan zijn”, verklaarde Van Spilbeeck, „maar ik hoop dat ik een rol kan spelen in de maatschappelijke aanvaarding van transgenders”. Vlaamse media besteedden deze week uitgebreid aandacht aan de strak geregisseerde coming-out, in journaals, exclusieve interviews, reportages en verslagen van Bo’s eerste werkdag. Bekende en minder bekende Vlamingen spraken hun respect uit voor het besluit. „Ik was gewaarschuwd voor negatieve reacties, maar ze zijn allemaal zo positief”, wist een opgeluchte Van Spilbeeck na haar eerste werkdag als Bo te melden.

‘Overgave aan het absurde’

Alleen de Vlaams-nationalistische studentenvereniging KVHV had openlijk kritiek: die verklaarde in een open brief dat van geslacht veranderen „geen moedige beslissing, maar een overgave aan het absurde” is. „Het getuigt pas echt van lef en karakter wanneer men zijn excentrieke fantasieën het hoofd kan bieden.”

Deze mening werd al snel de kop ingedrukt door woeste opiniemakers. Of is dat allemaal schijntolerantie? „Zou u ook applaudisseren als Bo uw dochter was?”, vragen twee artsen zich donderdag in De Standaard af. „Want de realiteit die ons ter ore komt in onze eigen praktijk, is helaas vaak minder positief.” Daar, zo beschrijven zij, is verbroken contact met kinderen, ouders of partners, ontslag en gepest aan de orde van de dag. Uit cijfers van het Transgender Infopunt blijkt dat een op de drie Belgische transgenders te maken krijgt met verbale of fysieke agressie. 53 procent zegt zich gediscrimineerd te voelen bij het zoeken naar werk. Wat de twee artsen betreft, zou het pas écht goed nieuws zijn als Van Spilbeecks geslachtsverandering een non-issue was.