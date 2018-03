AZ naar halve finale na thuisoverwinning op PEC Zwolle: 4-1

Een rode kaart van Diederik Boer is PEC Zwolle in de kwartfinale van de KNVB-beker bij AZ opgebroken. De doelman maakte hands bij een doorbraak van Alireza Jahanbakhsh en kon van scheidsrechter Bas Nijhuis meteen vertrekken. AZ, dat op dat moment al met 2-1 leidde, liep vervolgens moeiteloos uit: 4-1. Halverwege was het 2-1 voor de Alkmaarders, voor wie Wout Weghorst en Guus Til in de eerste fase scoorden. Wouter Marinus had aanvankelijk nog wel gelijkgemaakt. Oussama Idrissi maakte de derde treffer voor AZ, Weghorst de vierde. AZ bereikte vorig seizoen de finale van het bekertoernooi. (ANP)