‘Asielzoekerscentrum brengt buurt geen extra criminaliteit’

De aanwezigheid van een asielzoekerscentrum (azc) zorgt niet voor een toename van criminaliteit in een buurt. De relatief hogere criminaliteit in de omgeving van azc’s komt vooral doordat die vaak in zwakke buurten staan. Dat is de conclusie van een onderzoek dat het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum (WODC), het onderzoeksinstituut van het ministerie van Justitie en Veiligheid, donderdag publiceert.

Asielzoekers worden wel vaker verdacht van criminaliteit dan „reguliere bewoners”, vooral van diefstal. Die oververtegenwoordiging komt volgens de onderzoekers vooral doordat veel asielzoekers jonge mannen zijn met een „zwakke sociaal-economische positie”.

Maar, schrijven de onderzoekers, bewoners van azc’s worden minder vaak verdacht van criminaliteit dan Nederlanders met een vergelijkbare sociaal-economische en demografische achtergrond.

De onderzoekers denken dat dit komt „doordat asielzoekers politiecontact proberen te mijden om hun kans op een verblijfsvergunning niet in gevaar te brengen”.

Vooral asielzoekers die grote kans maken om een verblijfsvergunning, bijvoorbeeld omdat ze uit als onveilige aangemerkte landen als Syrië of Eritrea komen, worden minder vaak verdacht.

‘Veiligelanders’ ondermijnen draagvlak in ‘asielhoofdstad’ Ter Apel

Asielzoekers die weinig kans maken om in Nederland te mogen blijven, bijvoorbeeld Albanezen of Marokkanen, zijn juist vaker verdacht van criminaliteit. De Nationale Politie concludeerde vorig jaar al hetzelfde op basis van eigen cijfers.

Voor hun onderzoek vergeleken de wetenschappers bij de politie geregistreerde misdrijven in 2004, 2005 en 2015. Daarbij is gekeken naar wie de daders en verdachten zijn, en naar criminaliteit in buurten rondom azc’s.

In die buurten was vaak de verwachting dat de criminaliteit en onveiligheid zou toenemen door de komst van een asielzoekerscentrum, bleek bijvoorbeeld uit protest tegen de komst van een azc.

Lees ook: In Steenbergen is de angst na twee jaar verdwenen

Ook na de vorige grote instroom van asielzoekers, aan het begin van deze eeuw, werd onderzoek gedaan naar criminaliteit rondom azc’s. De conclusies waren toen hetzelfde als nu.