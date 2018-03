Ziekenhuis doet aangifte tegen tabaksindustrie

Het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis in Amsterdam voegt zich bij een lopende zaak tegen de vier grootste tabaksfabrikanten van Nederland wegens zware mishandeling. De in kanker gespecialiseerde instelling is het eerste Nederlands ziekenhuis dat de tabaksindustrie voor de rechter wil dagen. Het OM moet nog besluiten of het de zaak voor de rechter brengt. Het gaat om de producenten Philip Morris, British American Tobacco, Imperial Tobacco en Japan Tobacco. Volgens René Medema, voorzitter van de raad van bestuur van het ziekenhuis, is de behandeling van kanker „dweilen met de kraan open”. Van de patiënten van het Amsterdamse ziekenhuis sterft 30 procent aan de gevolgen van roken. Volgens het RIVM sterven jaarlijks in Nederland ongeveer 20.000 mensen aan de gevolgen van roken. (NRC)