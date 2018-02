Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis doet aangifte tegen tabaksindustrie

Het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis in Amsterdam voegt zich bij een lopende zaak tegen de vier grootste tabaksfabrikanten van Nederland wegens zware mishandeling. Dat schrijft het ziekenhuis donderdag in een persbericht.

De in kanker gespecialiseerde instelling is het eerste Nederlands ziekenhuis dat de tabaksindustrie voor de rechter wil dagen wegens zware mishandeling met de dood tot gevolg. Het gaat om de producenten Philip Morris, British American Tobacco, Imperial Tobacco en Japan Tobacco. Volgens René Medema, voorzitter van de raad van bestuur van het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, is de behandeling van kanker “dweilen met de kraan open”. Hij spreekt van producenten die de wet omzeilen om mensen verslaafd te maken:

Onze onderzoekers en onze behandelaars zoeken continu naar oplossingen van het kankerprobleem en de beste behandeling voor al hun patiënten. Tegelijkertijd zien we de tabaksproducenten willens en wetens mensen verslaafd maken aan het meest kankerverwekkende product dat er is: de sigaret.

30 procent van de patiënten van het Amsterdamse ziekenhuis sterft aan de gevolgen van roken.

In 2016 deed advocaat Bénédicte Ficq aangifte namens longkankerpatiënten Anne Marie van Veen en Lia Breed. Ze eisen dat het Openbaar Ministerie de tabaksfabrikanten vervolgt. De aangifte van het ziekenhuis van zware mishandeling, opzettelijke benadeling van de gezondheid en valsheid in geschrifte wordt donderdag ook door Ficq ingediend. Volgens haar schaadt de tabaksindustrie “opzettelijk en met voorbedachten rade” de gezondheid van burgers. Kleine gaatjes in sigarettenfilters zorgen ervoor dat tijdens officiële tests lagere waarden teer en nicotine worden gemeten dan rokers daadwerkelijk inademen.

KWF Kankerbestrijding zei in maart vorig jaar dat het wil dat de zaak wordt voorgelegd aan de rechter. Volgens het fonds maken vier grote producenten zich met de verkoop van sigaretten schuldig aan zware mishandeling. Het OM moet nog besluiten of het de zaak voor de rechter brengt.

Volgens gegevens van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) sterven jaarlijks in Nederland ongeveer 20.000 mensen aan de gevolgen van roken.