Alibaba verwacht nog meer omzet na sterk kwartaal

Het Chinese internetbedrijf Alibaba heeft het afgelopen kwartaal een flinke omzetstijging behaald ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De omzet steeg met 56 procent tot 83 miljard yuan (10,6 miljard euro), zo maakte Alibaba donderdag bekend. Alibaba verwacht dat de omzet de rest van het jaar ook hoger uitvalt.

Vooral de afdeling van Alibaba die clouddiensten aanbiedt, deed het veel beter dan een jaar eerder. Bij die afdeling verdubbelde de omzet ruim naar omgerekend 460 miljoen euro. De nettowinst van Alibaba in dit kwartaal steeg naar bijna 3 miljard euro.

De cijfers die Alibaba donderdag presenteerde gaan over het derde kwartaal van het boekjaar, dat tot en met maart loopt. Alibaba ging er eerder vanuit dat de omzet in het hele boekjaar maximaal 53 procent hoger zou zijn dan een jaar eerder. Vanwege de goede resultaten denkt Alibaba nu dat die stijging 55 of 56 procent kan bedragen.

Echt Hema

Alibaba staat vooral bekend om het bestieren van online marktplaatsen. Een daarvan is Taobao. Er maken nu 580 miljoen mensen minstens een keer per maand gebruik van Taobao op hun mobiele telefoon. Dat is 31 miljoen meer dan in het kwartaal daarvoor.

Toch komen de betere resultaten voor een deel juist ook door de offline activiteiten van Alibaba. Het bedrijf heeft, net als bijvoorbeeld Amazon, geïnvesteerd in het openen van fysieke winkels. In totaal heeft Alibaba nu 25 Hema-supermarkten in China. Die hebben niks te maken met het Nederlandse Hema.