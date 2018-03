Politie grijpt in bij protest Koerden op Utrecht Centraal

De politie heeft woensdagavond ingegrepen bij een demonstratie in Utrecht van zo’n zeventig Koerden die protesteerden tegen de Turkse aanval op Koerdische milities in de Noord-Syrische regio Afrin. De Koerden hielden hun protestdemonstratie in de hal van station Utrecht Centraal. Volgens de politie lieten veertig Turkse tegenstanders daar een tegengeluid horen, wat leidde tot een confrontatie tussen beide groepen. De politie zette honden en paarden in om hen te scheiden. De Koerdische demonstranten werden met bussen naar rustiger locaties in de stad gebracht om ze „uit de hectiek” te halen. (ANP)